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В Башкирии продолжает рождаться мальчиков больше, чем девочек

В Башкирии за год мальчиков родилось больше, чем девочек.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным Башстата, в 2024 году в республике в минувшем году родилось 32 968 детей. Примечательно, что среди новорожденных преобладали мальчики — их появилось на свет 16 909, тогда как девочек родилось 16 059.

Как пояснили представители статистической службы, гендерный дисбаланс в пользу мальчиков является устойчивой тенденцией для региона. В прошлом году на каждые 100 родившихся девочек приходилось 105 мальчиков.

Анализ очередности рождений показал, что 36,3% детей стали первыми в своих семьях, 31,6% — вторыми, а 32% составили третьи и последующие дети.

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