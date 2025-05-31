В Перми пропала пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи

По данным поисковиков, Алевтина Александровна Азанова ушла из дома в Дзержинском районе Перми 30 мая. В ориентировке, опубликованной отрядом, отмечено, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи.
Алевтина Азанова, 1948 года рождения (по данным perm.aif.ru, ей 76 лет), на вид ей 75−80, рост 150−155 сантиметров, у неё серо-голубые глаза и русые волосы с проседью. В день пропажи она была одета в синюю ветровку в белый горошек, жёлто-оранжевый халат, чёрные штаны, белые туфли и серую шапку. При себе у неё была цветная сумка.
В поисковом отряде просят всех, кому что-то известно о местонахождении Алевтины Александровны Азановой, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам 8 922 3456 702 или 112.