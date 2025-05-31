В Перми пропала пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи

Алевтина Азанова, 1948 года рождения (по данным perm.aif.ru, ей 76 лет), на вид ей 75−80, рост 150−155 сантиметров, у неё серо-голубые глаза и русые волосы с проседью. В день пропажи она была одета в синюю ветровку в белый горошек, жёлто-оранжевый халат, чёрные штаны, белые туфли и серую шапку. При себе у неё была цветная сумка.