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В Саратове при обрушении стены пострадали двое мужчин

САРАТОВ, 31 мая. /ТАСС/. Два человека госпитализированы в результате обрушения стены в Саратове. Об этом ТАСС сообщили службе спасения Саратовской области.

Источник: РИА "Новости"

В 08:55 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Кировском районе на Волгоградской улице, д. 6 при производстве работ произошло обрушение стены. «В результате обрушения пострадали два человека. Реанимационной службой облспаса госпитализирован мужчина 1984 года рождения. Медики скорой помощи госпитализировали мужчину 1986 года рождения», — говорится в сообщении.

На месте работают спасатели областной и городской службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.