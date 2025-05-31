В Саратове при обрушении стены пострадали двое мужчин

В 08:55 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Кировском районе на Волгоградской улице, д. 6 при производстве работ произошло обрушение стены. «В результате обрушения пострадали два человека. Реанимационной службой облспаса госпитализирован мужчина 1984 года рождения. Медики скорой помощи госпитализировали мужчину 1986 года рождения», — говорится в сообщении.