На трассе под Пермью в результате лобового столкновения погибли два водителя

Поздним вечером 30 мая 2025 года, примерно в 23:35, на 1071-м километре автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края.
В результате аварии оба водителя скончались на месте от полученных травм. Также пострадали два пассажира, их госпитализировали с травмами различной тяжести.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины и все обстоятельства трагедии.
Госавтоинспекция напоминает: усталость за рулём — одна из частых причин аварий. Не садитесь за руль в утомлённом состоянии — это может стоить жизни.