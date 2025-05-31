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На трассе под Пермью в результате лобового столкновения погибли два водителя

В результате аварии оба водителя скончались на месте от полученных травм.

Источник: Комсомольская правда

Поздним вечером 30 мая 2025 года, примерно в 23:35, на 1071-м километре автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края.

По предварительной информации, 70-летний водитель автомобиля «Renault Kaptur», следуя со стороны Нытвы в направлении Перми, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Hyundai Solaris», которым управлял 33-летний мужчина.

В результате аварии оба водителя скончались на месте от полученных травм. Также пострадали два пассажира, их госпитализировали с травмами различной тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины и все обстоятельства трагедии.

Госавтоинспекция напоминает: усталость за рулём — одна из частых причин аварий. Не садитесь за руль в утомлённом состоянии — это может стоить жизни.