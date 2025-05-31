На трассе под Пермью в результате лобового столкновения погибли два водителя

По предварительной информации, 70-летний водитель автомобиля «Renault Kaptur», следуя со стороны Нытвы в направлении Перми, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Hyundai Solaris», которым управлял 33-летний мужчина.