Шестеро пострадавших при взрыве на АЗС в Кульсары продолжат лечение дома — акимат

Всего в результате пожара, произошедшего накануне, пострадали 16 человек. По состоянию на 31 мая пятеро продолжают лечение в районной больнице, шесть человек были отпущены домой для амбулаторного лечения, еще трое переведены в областную больницу.
В настоящее время мы оказываем медицинскую помощь 5 пациентам в возрасте от 25 до 75 лет. Площадь ожогов составляет от 5 до 22 процентов. Состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет.
По предварительной информации представителей Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, взрыв произошёл в момент заправки автогазом из газовоза в резервуар. В результате пожара сгорели два здания, огонь охватил площадь в 450 квадратных метров.
В настоящее время для установления причины пожара на месте работают трое специалистов из областного департамента и трое сотрудников районного отдела по ЧС, — сообщил заместитель начальника ДЧС Атырауской области Нариман Утешов.
Заместитель акима области Кайрат Нуртаев совместно с представителями местных органов посетил дома двух погибших в результате инцидента и выразил соболезнования их родным и близким. Со стороны акимата Жылыойского района семьям погибших будет оказана необходимая помощь.