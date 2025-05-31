В Стамбуле прошла новая волна массовых задержаний чиновников мэрии

Эти лица проходят фигурантами по ряду эпизодов расследования коррупции в мэрии Стамбула. Им могут быть предъявлены обвинения во взяточничестве, вымогательстве, участии в деятельности преступной группировки. 11 из тех, на чьи имена выдан ордер на задержание, пока не найдены. Некоторые из них находятся за границей. Полиция и следователи провели обыски в зданиях муниципалитетов ряда стамбульских районов.