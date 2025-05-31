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В Самаре ребенок утонул в районе Южного моста 30 мая

В Самаре дети купались в районе Южного моста, один ребенок утонул.

Источник: Поисково-спасательная служба Самарской области

В пятницу, 30 мая, в Самаре произошла страшная трагедия — в районе Южного моста утонул ребенок. Дети купались в необорудованном месте без присмотра взрослых. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе региона.

«Водолазный отряд специального назначения проводил поиски в акватории реки Самара в районе Южного моста по заявлению правоохранителей. Там утонул 14-летний подросток», — рассказали в пресс-службе.

Поисковые работы начались в 17:11 от опоры моста. Очевидцы показали предположительное место, где ребенок пропал с поверхности водоема. В 20:30 водолаз обнаружил утонувшего на глубине пяти метров и на удалении 20 метров от берега.

Тело ребенка снесло течением реки на 50 метров. Спасатели просят соблюдать правила поведения на воде, а родителей лучше следить за своими детьми. Напомним, в Самарской области на пожаре погибли два девятилетних друга.