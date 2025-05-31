В Любинском районе Омской области объявлен режим ЧС из-за переувлажнения почвы

В Любинском районе Омской области с 30 мая введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с критическим переувлажнением почвы, вызванным аномальными осадками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Решение о введении режима ЧС принято в связи с ухудшением погодных условий, приведших к значительному повышению уровня влажности почвы. Наряду с режимом ЧС в районе также объявлен режим повышенной готовности.
«Ситуация потребовала принятия оперативных мер для защиты населения и инфраструктуры», — подчеркнули в МЧС.
По данным местных жителей, подтоплены приусадебные участки, что создает серьезные трудности в повседневной жизни. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий переувлажнения.
В настоящее время специалисты проводят мониторинг ситуации для оценки ущерба и принятия дальнейших мер по минимизации рисков. Жителям района рекомендуется обращаться в экстренные службы в случае необходимости.
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