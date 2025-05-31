Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Любинском районе Омской области объявлен режим ЧС из-за переувлажнения почвы

Решение о введении режима ЧС принято в связи с ухудшением погодных условий.

Источник: Комсомольская правда

В Любинском районе Омской области с 30 мая введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с критическим переувлажнением почвы, вызванным аномальными осадками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Решение о введении режима ЧС принято в связи с ухудшением погодных условий, приведших к значительному повышению уровня влажности почвы. Наряду с режимом ЧС в районе также объявлен режим повышенной готовности.

«Ситуация потребовала принятия оперативных мер для защиты населения и инфраструктуры», — подчеркнули в МЧС.

По данным местных жителей, подтоплены приусадебные участки, что создает серьезные трудности в повседневной жизни. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий переувлажнения.

В настоящее время специалисты проводят мониторинг ситуации для оценки ущерба и принятия дальнейших мер по минимизации рисков. Жителям района рекомендуется обращаться в экстренные службы в случае необходимости.

Ранее мы писали, что в Омской области ожидаются грозы, сильный ветер и град.