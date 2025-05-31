ДТП с двумя автобусами во время буксировки произошло в центре Челябинска

Авария с двумя автобусами произошла в центре Челябинска в 06:40 утра 31 мая 2025 года. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает Госавтоинспекция Челябинска.
На пересечении проспекта Ленина и Свердловского проспекта жёлтый автобус Marcopolo буксировал на жёсткой сцепке пассажирский автобус ЛиАЗ. Расцепление транспорта произошло во время торможения первого автобуса перед пешеходным переходом — ЛиАЗ врезался в Marcopolo, после чего проехал вперед и столкнулся с ограждением. 26-летний водитель не пострадал.
«За нарушение правил буксировки транспортного средства на 40-летнего водителя автобуса Marcopolo составлен административный материал по статье 12.21 КоАП РФ», — отметили в ГАИ.
В ближайшее время инспекторы Госавтоинспекции посетят автопредприятие и проведут профилактическую работу для сотрудников.