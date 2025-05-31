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ДТП с двумя автобусами во время буксировки произошло в центре Челябинска

В результате аварии никто не пострадал, один из водителей получил штраф за нарушение правил.

Источник: Госавтоинспекция Челябинска

Авария с двумя автобусами произошла в центре Челябинска в 06:40 утра 31 мая 2025 года. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает Госавтоинспекция Челябинска.

На пересечении проспекта Ленина и Свердловского проспекта жёлтый автобус Marcopolo буксировал на жёсткой сцепке пассажирский автобус ЛиАЗ. Расцепление транспорта произошло во время торможения первого автобуса перед пешеходным переходом — ЛиАЗ врезался в Marcopolo, после чего проехал вперед и столкнулся с ограждением. 26-летний водитель не пострадал.

«За нарушение правил буксировки транспортного средства на 40-летнего водителя автобуса Marcopolo составлен административный материал по статье 12.21 КоАП РФ», — отметили в ГАИ.

В ближайшее время инспекторы Госавтоинспекции посетят автопредприятие и проведут профилактическую работу для сотрудников.