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«Требовал от нее все больших сумм якобы для оказания помощи родственникам». В Витебске главный бухгалтер перечислила себе на счет более 270 000 рублей компании

В Витебске главбух перевела себе 270 000 рублей своей компании ради знакомого.

Источник: Комсомольская правда

В Витебске главбух перевела себе 270 000 рублей своей компании ради знакомого. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Удалось установить, что в Витебске 32-летняя бухгалтер компании, связанной с обслуживанием и ремонту автомобилей, перечисляла деньги организации на свой карт-счет. В МВД заметили, что 38-летний витебчанин, являющийся знакомым женщин, требовал от нее все больших сумм под предлогом якобы оказания помощи родственникам.

В ведомстве добавили, что на самом деле житель Витебска тратил все деньги в игорных заведения. По его просьбе женщина оформляла на работу подставных лиц, забирала себе их заработную плату.

«Таким образом, всего за год работодателю нанесен ущерб в сумме более 270 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе МВД.

Следователи завели уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. По указанное статье предусматривается до 12 лет лишения свободы.

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