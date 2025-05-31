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В Ялте при пожаре в многоэтажке эвакуировали человека

В пятницу, 30 мая, в Ялте произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Бирюкова. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.

Источник: ГУ МЧС России по Крыму

По данным ведомства, на месте происшествия загорелись мебель и вещи. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

В ходе спасательной операции специалисты эвакуировали человека.