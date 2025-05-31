В Ялте при пожаре в многоэтажке эвакуировали человека

По данным ведомства, на месте происшествия загорелись мебель и вещи. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.
В ходе спасательной операции специалисты эвакуировали человека.
В пятницу, 30 мая, в Ялте произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Бирюкова. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
По данным ведомства, на месте происшествия загорелись мебель и вещи. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.
В ходе спасательной операции специалисты эвакуировали человека.