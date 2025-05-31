Домашние животные погибли при пожаре в Воронежской области

Вызов пожарным поступил в полтретьего ночи: на улице Советской загорелись сразу три хозяйственные постройки. В одной из них, на момент прибытия спасателей, уже рухнула крыша. На ликвидацию пламени пожарным потребовалось 45 минут. Люди не пострадали, однако в огне погибли домашние животные, находившиеся в сарае. О причинах пожара пока данных нет.
Напомним, что в настоящее время на границе области, в Воронежском заповеднике, бушует масштабный ландшафтный пожар — горит 300 га травяной подстилки. Возгорание не могут потушить с полудня 29 мая. На месте работают липецкие и воронежские спасатели, задействована авиация МЧС.