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Домашние животные погибли при пожаре в Воронежской области

Трагический инцидент случился сегодня ночью, 31 мая, в селе Студеное Аннинского района.

Источник: AP 2024

Вызов пожарным поступил в полтретьего ночи: на улице Советской загорелись сразу три хозяйственные постройки. В одной из них, на момент прибытия спасателей, уже рухнула крыша. На ликвидацию пламени пожарным потребовалось 45 минут. Люди не пострадали, однако в огне погибли домашние животные, находившиеся в сарае. О причинах пожара пока данных нет.

Напомним, что в настоящее время на границе области, в Воронежском заповеднике, бушует масштабный ландшафтный пожар — горит 300 га травяной подстилки. Возгорание не могут потушить с полудня 29 мая. На месте работают липецкие и воронежские спасатели, задействована авиация МЧС.