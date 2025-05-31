В уфимском торговом центре «Планета» произошло задымление

Изнутри торгового центра «Планета» валил дым. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По повышенному рангу пожара на место прибыли спасатели и осмотрели помещение.
Как рассказали в МЧС по Башкирии, на нулевом уровне в одном из ресторанов готовили еду в печи. Процесс приготовления был под контролем.
— Спасателям дан отбой, пострадавших нет, — отметили в МЧС.
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