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В уфимском торговом центре «Планета» произошло задымление

В МЧС по Башкирии поступило сообщение о задымлении в ТРЦ «Планета» в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Изнутри торгового центра «Планета» валил дым. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По повышенному рангу пожара на место прибыли спасатели и осмотрели помещение.

Как рассказали в МЧС по Башкирии, на нулевом уровне в одном из ресторанов готовили еду в печи. Процесс приготовления был под контролем.

— Спасателям дан отбой, пострадавших нет, — отметили в МЧС.

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