На Кубани легковушка влетела в стоящий грузовик, один человек погиб

Авария произошла вечером 30 мая на федеральной трассе «Кавказ» в Тихорецком районе. ВАЗ-2107 по пути из Кропоткина в сторону станицы Павловской влетел в стоящий на обочине грузовик Renault с прицепом, который перевозил гравийно-песчаную смесь.
По предварительным данным, 33-летний водитель легковушки не справился с управлением. Мужчина скончался на месте ДТП от полученных травм. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани.
Напомним, ещё одна смертельная авария произошла утром 28 мая на трассе Краснодар — Ейск в Каневском районе. 31-летний мотоциклист выехал на встречную полосу в разрешённом месте. В этот момент по этой полосе ехала Mazda Demio. В результате столкновения водитель мотоцикла погиб, а женщина-водитель иномарки попала в больницу с травмами.