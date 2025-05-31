На Кубани легковушка влетела в стоящий грузовик, один человек погиб

Напомним, ещё одна смертельная авария произошла утром 28 мая на трассе Краснодар — Ейск в Каневском районе. 31-летний мотоциклист выехал на встречную полосу в разрешённом месте. В этот момент по этой полосе ехала Mazda Demio. В результате столкновения водитель мотоцикла погиб, а женщина-водитель иномарки попала в больницу с травмами.