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В Ростове до 15 октября действует противопожарный режим

В Ростове-на-Дону с 30 апреля по 15 октября введен особый противопожарный режим для предотвращения ландшафтных пожаров в условиях повышенной опасности.

Источник: Коммерсантъ

Режим предусматривает дополнительные требования пожарной безопасности, сообщила пресс-служба городской администрации.

По сообщению источника, пожарную обстановку контролируют камеры видеонаблюдения и межведомственные группы из сотрудников ПСГ, МЧС, казачьих и добровольных дружин.

«На время действия особого противопожарного режима запрещается: разводить костры, использовать мангалы, грили и иные устройства с открытым огнём, сжигать мусор, сухую траву и листву, осуществлять сельскохозяйственные палы», — уточняется в сообщении.

Для реагирования на происшествия, связанные с погодными явлениями, в городе создана группировка сил и средств федеральных, областных и городских спасательных формирований, ресурсоснабжающих организаций и органов администрации в составе 861 человека и 344 единиц техники.