«Хотели посеять панику среди граждан»: Полиция получила два сообщения о заложенных в Кишиневе бомбах

В пятницу, 30 мая, в Кишинёве полиция получила два ложных сообщения о бомбах.
30 мая в столичную полицию поступили сообщения о минировании мемориального комплекса «Вечность» и магазина N1 на улице Докучаева. Оба вызова оказались ложными — взрывных устройств не обнаружено.
Правоохранители рассматривают версию умышленного вмешательства с целью посеять панику и нарушить работу служб:
«Вечером в полицию поступило сообщение по номеру экстренной службы 112 об одновременном закладывании взрывоопасных предметов в мемориальном комплексе “Вечность” и торговом центре на улице Докучаева в столице.
Сотрудники взрывотехнического отдела полиции немедленно вмешались. Оба места были проверены согласно протоколам.
Взрывоопасных предметов и предметов, представляющих опасность для граждан, не обнаружено.
Полиция на основании накопленных материалов отрабатывает несколько версий, одна из которых — преднамеренная инсценировка и распространение данных случаев с целью запутать и дезорганизовать работу правоохранительных органов, а также посеять панику среди граждан".
Личности злоумышленников устанавливаются.