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В башкирском Стерлитамаке подросток отправил в нокаут взрослого мужчину

Одним ударом ноги подросток из Стерлитамака вырубил напавшего на него мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке произошел конфликт с участием мужчины и подростка, который одним ударом отправил взрослого оппонента в нокаут.

Юноша вместе с двумя подругами стоял под окнами многоэтажки на Октябрьском проспекте. К группе подростков внезапно быстрым шагом подошел крупный мужчина и сразу стал провоцировать конфликт: подошел близко к юноше, завязал потасовку и постарался ударить. Однако подросток мгновенно среагировал и сбил агрессора с ног точным ударом ноги. Вскоре к месту происшествия подъехал автомобиль, в который вся компания быстро села и скрылась.

Напавший мужчина остался лежать на траве без сознания. Рядом проходившие и видевшие конфликт местные жители никак не отреагировали на случившееся. Неизвестно, вызвал ли кто-нибудь пострадавшему жителю Стерлитамака скорую.

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