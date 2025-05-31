В Ялте 14-летняя школьница помогла мошенникам обмануть пенсионерок

Как рассказали в МВД России по Крыму, в ходе расследования полицейские выяснили, что в схеме участвовала 14-летняя жительница Алушты. Девочка по указанию мошенников забирала деньги у потерпевших и переводила их на указанные счета, получая процент от суммы. В этот раз школьница забрала деньги у обманутых жертв и вызвала такси, чтобы поехать домой. Водитель, заметив большую сумму средств у ребенка, заподозрил неладное и сообщил в полицию.