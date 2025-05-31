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В пожаре в Башкирии погибла женщина, двоих детей удалось спасти

В Башкирии произошел смертельный пожар.

Источник: Комсомольская правда

В Калтасинском районе Башкирии в огне погибла женщина. По сообщению МЧС республики, пожар вспыхнул в селе Краснохолмский ночью в одной из квартир. Все помещение буквально за считанные минуты закоптилось и пропахло гарью.

Прибывшие на место пожарные спасли двоих детей, вытащили и 69-летнюю пенсионерку, однако врачи констатировали ее смерть. Еще восемь человек покинули свои дома самостоятельно.

— Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа, — заключили в ведомстве.

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