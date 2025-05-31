На северо-западе Челябинска повторно пьяной за рулем попалась автоледи

Все произошло на улице Захаренко. Госавтоинспекторы остановили Citroеn C4 под управлением 31-летней женщины. У нее полицейские отметили признаки алкогольного опьянения.
Выяснилось, что водитель ранее уже привлекалась к ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ — за управление транспортным средством в нетрезвом виде.
«Новое медосвидетельствование подтвердило наличие у нее алкогольного опьянения. В связи с этим возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ», — отметили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Иномарка изъята и помещена на спецстоянку.