На северо-западе Челябинска повторно пьяной за рулем попалась автоледи

«Новое медосвидетельствование подтвердило наличие у нее алкогольного опьянения. В связи с этим возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ», — отметили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.