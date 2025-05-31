Смертельное ДТП в Кишиневе: Троллейбус сбил насмерть женщину

В субботу, 31 мая, на Ботанике троллейбус насмерть сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
По данным полиции, сегодня, около 12.45, поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на бульваре Дечебал в столичном секторе Ботаника.
На месте происшествия полицейские установили, что троллейбус, за рулем которого находился 23-летний мужчина, сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. 63-летняя пострадавшая скончалась на месте.
По факту произошедшего проводится расследование.
Трагедия. Несколько сэкономленных секунд стоили человеку жизни. Переходите дорогу только в разрешённых местах и напоминайте об этом близким.