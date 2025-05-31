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Смертельное ДТП в Кишиневе: Троллейбус сбил насмерть женщину

Она переходила дорогу в неположенном месте.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 31 мая, на Ботанике троллейбус насмерть сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.

По данным полиции, сегодня, около 12.45, поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на бульваре Дечебал в столичном секторе Ботаника.

На месте происшествия полицейские установили, что троллейбус, за рулем которого находился 23-летний мужчина, сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. 63-летняя пострадавшая скончалась на месте.

По факту произошедшего проводится расследование.

Трагедия. Несколько сэкономленных секунд стоили человеку жизни. Переходите дорогу только в разрешённых местах и напоминайте об этом близким.