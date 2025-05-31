Легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом в Минском районе

Авария случилась 30 мая в 21:30 на 8-м километре автодороги Р80 Слобода — Паперня.
Согласно предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля «Сеат Альхамбра», поворачивая налево в сторону деревни Прилепы, не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Хонда CBR», которым управлял 28-летний мужчина, двигавшийся во встречном направлении.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.
Пассажирка мотоцикла, 41-летняя женщина, была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
По факту происшествия ведется проверка, специалисты устанавливают причины и детали случившегося.