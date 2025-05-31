В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело 44-летнего мужчины

По сообщению МЧС по РБ, пожарные потушили огонь на 60 квадратных метрах. Во время разбора завалов на полу дома был найден мертвым 44-летний мужчина. Также известно, что в огне пострадала 37-летняя сельчанка, которая получила 20-процентные ожоги тела.