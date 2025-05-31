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В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело 44-летнего мужчины

В ночном пожаре в Башкирии погиб мужчина, 37-летняя женщина получила ожоги.

Источник: Комсомольская правда

Еще один смертельный пожар произошел за минувшие сутки в Башкирии. На этот раз трагедия случилась в селе Сабанаково Мечетлинского района, где загорелся жилой дом с дощатой верандой.

По сообщению МЧС по РБ, пожарные потушили огонь на 60 квадратных метрах. Во время разбора завалов на полу дома был найден мертвым 44-летний мужчина. Также известно, что в огне пострадала 37-летняя сельчанка, которая получила 20-процентные ожоги тела.

— Причины и обстоятельства пожара выясняются. На месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа, — добавили в ведомстве.

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