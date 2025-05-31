Часть стены жилого дома обрушилась в Челябинске

В конце апреля на проспекте Победы в Челябинске при проведении ремонта обрушился балкон с двумя мужчинами. Один из них погиб на месте, второго увезли в больницу. В мае в Ленинском районе Челябинска обрушилась стена в четырёхэтажном общежитии, которое шесть лет назад признали аварийным, но до сих пор не расселили.