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Часть стены жилого дома обрушилась в Челябинске

В Челябинске обрушилась часть стены у многоквартирного дома № 114 по улице Героев Танкограда. По данному факту прокуратура проводит проверку. Об этом в субботу, 31 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Прокуратура Челябинской области

На землю упали бетонные плиты. Они повредили газопровод. Территорию огородили.

Прокуратура с выездом на место проверит исполнение федерального законодательства управляющей организацией при содержании имущества многоквартирного дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

рассказали в пресс-службе

В конце апреля на проспекте Победы в Челябинске при проведении ремонта обрушился балкон с двумя мужчинами. Один из них погиб на месте, второго увезли в больницу. В мае в Ленинском районе Челябинска обрушилась стена в четырёхэтажном общежитии, которое шесть лет назад признали аварийным, но до сих пор не расселили.