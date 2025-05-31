В Самарской области Kia Rio врезалась в дорожный знак и съехала в кювет

В ночь на субботу, 31 мая, в Шенталинском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали два молодых человека. 28-летний водитель автомобиля Kia Rio врезался в дорожный знак. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«На 11,4 километре автодороги “Шентала-Азеево” автомобилист не справился с управлением и наехал на препятствие — опору дорожного знака», — рассказали в пресс-службе.
После этого транспортное средство съехало в кювет. В ДТП пострадали водитель иномарки и 18-летний пассажир. С места аварии их доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в этот же день в Самарской области большегруз съехал в кювет на трассе М-5 «Урал». А Changan врезался на встречной полосе в Chevrolet Lacetti, пострадали ребенок и женщина.