В Рыльске повреждены пять многоквартирных домов из-за атаки ВСУ

«Всего в результате обстрела Рыльска пострадало пять МКД: выбиты окна, повреждены кровля, двери, подъезды, стены. С утра проведена уборка прилегающей территории, сейчас бригады проводят замер поврежденных окон, а также закрывают тепловой контур», — написал он.
Хинштейн отметил, что два дрона влетели в два многоквартирных дома. По его словам, один из домов получил значительные повреждения, один подъезд временно отселят. В еще одном доме временно отселят жильцов трех верхних этажей во втором подъезде.
В субботу утром началось комиссионное обследование домов, получивших повреждения при атаке. На месте работают представители областного правительства, врио министра восстановления и развития приграничья региона Елена Атанова и специалисты облтехзака.
ВСУ атаковали Рыльский и Льговский район в ночь на 31 мая. В результате пострадали 14 человек, они находятся в Курской областной больнице, им оказывается помощь. Соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА, контролирует прокуратура Курской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.