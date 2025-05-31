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В Рыльске повреждены пять многоквартирных домов из-за атаки ВСУ

КУРСК, 31 мая. /ТАСС/. Пять многоквартирных домов (МКД) были повреждены из-за атаки ВСУ на Рыльск Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Источник: Александр Хинштейн

«Всего в результате обстрела Рыльска пострадало пять МКД: выбиты окна, повреждены кровля, двери, подъезды, стены. С утра проведена уборка прилегающей территории, сейчас бригады проводят замер поврежденных окон, а также закрывают тепловой контур», — написал он.

Хинштейн отметил, что два дрона влетели в два многоквартирных дома. По его словам, один из домов получил значительные повреждения, один подъезд временно отселят. В еще одном доме временно отселят жильцов трех верхних этажей во втором подъезде.

В субботу утром началось комиссионное обследование домов, получивших повреждения при атаке. На месте работают представители областного правительства, врио министра восстановления и развития приграничья региона Елена Атанова и специалисты облтехзака.

ВСУ атаковали Рыльский и Льговский район в ночь на 31 мая. В результате пострадали 14 человек, они находятся в Курской областной больнице, им оказывается помощь. Соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА, контролирует прокуратура Курской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.