SVT: следовавшее в РФ судно село на мель у южных берегов Швеции

«Мы допросим команду и постараемся понять причину того, почему оно село на мель», — приводит SVT слова пресс-секретаря Службы береговой охраны Вальдемара Линдекрантса.
По словам пресс-секретаря Управления морского судоходства Бьёрна Алверфельдта, на судне нет груза, и оно направляется в Высотск, расположенный у финской границы.
По данным SVT, представители Службы береговой охраны находятся на 180-метровом судне. Никакой информации о том, что внутрь судна поступает вода, нет. «В настоящий момент нет никаких подозрений в преступных действиях, но посмотрим, к чему приведут беседы с членами экипажа», — цитирует SVT Алверфельдта.
В Вооруженных силах заявляют, что ситуация находится под контролем и что оснований для вмешательства пока нет. Расследование ведут другие органы.
По имеющейся информации, в баках судна содержится 938 тыс. литров мазута. Выбросов в морскую среду пока не наблюдается, но Служба береговой охраны готова принять необходимые меры в случае разлива топлива.