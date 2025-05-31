SVT: следовавшее в РФ судно село на мель у южных берегов Швеции

По данным SVT, представители Службы береговой охраны находятся на 180-метровом судне. Никакой информации о том, что внутрь судна поступает вода, нет. «В настоящий момент нет никаких подозрений в преступных действиях, но посмотрим, к чему приведут беседы с членами экипажа», — цитирует SVT Алверфельдта.