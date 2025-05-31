В Минске вор унес рюкзак с техникой, пока хозяева паковали рассаду на дачу

В дежурную часть Ленинского РУВД обратились местные жители, сообщившие о краже рюкзака, оставленного без присмотра у подъезда жилого дома. Как выяснилось, во время подготовки к поездке на дачу потерпевшая временно разместила рюкзак супруга на скамейке, чтобы освободить место в багажнике автомобиля. В рюкзаке находились ценные вещи: ноутбук и два жестких диска. Когда супруги вернулись, рюкзака на месте уже не было.