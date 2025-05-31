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В Минске вор унес рюкзак с техникой, пока хозяева паковали рассаду на дачу

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске вор унес рюкзак с техникой, пока хозяева паковали рассаду на дачу, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В дежурную часть Ленинского РУВД обратились местные жители, сообщившие о краже рюкзака, оставленного без присмотра у подъезда жилого дома. Как выяснилось, во время подготовки к поездке на дачу потерпевшая временно разместила рюкзак супруга на скамейке, чтобы освободить место в багажнике автомобиля. В рюкзаке находились ценные вещи: ноутбук и два жестких диска. Когда супруги вернулись, рюкзака на месте уже не было.

Оперативники установили, что к краже оказался причастен 50-летний минчанин. Он признался, что часть чужого имущества он обменял на алкоголь, а жесткие диски, не представлявшие для него ценности, просто выбросил. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Милиция напоминает: имущество, временно оставленное собственником без присмотра (забытое или потерянное), считается находящимся в его владении. Завладение им квалифицируется как кража.