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В Ростове подозреваемого в распространении радикальных идей отправили в СИЗО

Суд в Ростове на два месяца отправил в СИЗО руководителя религиозной организации.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове подозреваемого в распространении радикальных идей отправили в СИЗО. Это сообщается на сайте Ленинского районного суда донской столицы. Срок меры пресечения — два месяца, то есть под стражей мужчина пробудет минимум до 29 июля.

В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд принял решение о заключении под стражу на два месяца руководителя местной мусульманской религиозной организации. Мужчина подозревается в распространении радикальных идей и пропаганде религиозной нетерпимости. Согласно судебному решению, он останется в СИЗО до 29 июля 2025 года.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области, подозреваемый, по предварительным данным, участвовал в деятельности международного религиозного объединения, запрещенного в России. По версии следствия, он систематически распространял идеи, направленные на разжигание вражды между последователями различных религиозных течений и конфессий, а также провоцировал конфликты с официальными представителями мусульманского духовенства.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям — «Организация деятельности организации, признанной террористической» и «Хулиганство, совершенное группой лиц».

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