В Ростове подозреваемого в распространении радикальных идей отправили в СИЗО

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области, подозреваемый, по предварительным данным, участвовал в деятельности международного религиозного объединения, запрещенного в России. По версии следствия, он систематически распространял идеи, направленные на разжигание вражды между последователями различных религиозных течений и конфессий, а также провоцировал конфликты с официальными представителями мусульманского духовенства.