В Башкирии родители новорожденной девочки назвали ее Весной

Названы самые популярные и самые редкие имена среди новорожденных детей в Башкирии. Первенство по-прежнему удерживают Амина и Амир. Так решили назвать своих малышей родители 167 раз в случае с Аминой и 207 раз — с Амиром.
Также популярны женские имена Амелия (164), Эмилия (153), Ева (143) и София (147). Среди мальчиков часто можно встретить Эмиров (162), Марков (152), Артемов (136) и Тимуров (151).
Но есть родители, которые отличились креативностью. Так, например, в Башкирии появилась на свет девочка по имени Весна. Еще редко можно встретить малышек с именем Тинатин, Филлис, Ариэлла, Ренесма.
Редкие мужские имена, которые выбирают мальчикам, это Дэмиан, Оганес, Айназар, Агаси и Тихомир.
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