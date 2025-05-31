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В Башкирии родители новорожденной девочки назвали ее Весной

Стали известны самые редкие имена среди новорожденных в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Названы самые популярные и самые редкие имена среди новорожденных детей в Башкирии. Первенство по-прежнему удерживают Амина и Амир. Так решили назвать своих малышей родители 167 раз в случае с Аминой и 207 раз — с Амиром.

Также популярны женские имена Амелия (164), Эмилия (153), Ева (143) и София (147). Среди мальчиков часто можно встретить Эмиров (162), Марков (152), Артемов (136) и Тимуров (151).

Но есть родители, которые отличились креативностью. Так, например, в Башкирии появилась на свет девочка по имени Весна. Еще редко можно встретить малышек с именем Тинатин, Филлис, Ариэлла, Ренесма.

Редкие мужские имена, которые выбирают мальчикам, это Дэмиан, Оганес, Айназар, Агаси и Тихомир.

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