Рейс в Египет из екатеринбургского аэропорта задержали на сутки

«Аэропорт работает штатно. Рейс из Екатеринбурга задерживается из-за позднего прибытия самолета. С пассажирами работают представители авиакомпании. Им предоставляются услуги, согласно ФАП», — говорится в сообщении.
Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс UJ-662 каирской авиакомпании AlMasria airlines должен был вылететь в 00:45 31 мая (22:45 30 мая по Москве), однако рейс перенесли. На момент публикации материала на табло указано, что самолет должен вылететь из Кольцово в 02:15 1 июня (0:15 мск).
Агентство «Екатеринбург онлайн» пишет, что жители города уже вторые сутки не могут улететь из Шарм-эш-Шейха из-за сломанного самолета. Родственница одной из собеседниц портала рассказала, что не улетевших пассажиров расселили в отеле.
РБК направил запрос в AlMasria airlines.
Телеграм-канал Mash сообщает, что в Египте и Екатеринбурге рейс AlMasria ожидают по 150 туристов. По его данным, причиной задержки стал потекший топливный бак.