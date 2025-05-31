Рейс в Египет из екатеринбургского аэропорта задержали на сутки

Агентство «Екатеринбург онлайн» пишет, что жители города уже вторые сутки не могут улететь из Шарм-эш-Шейха из-за сломанного самолета. Родственница одной из собеседниц портала рассказала, что не улетевших пассажиров расселили в отеле.