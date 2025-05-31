В Минске супруги остались без ноутбуков, пакуя в автомобиль рассаду на дачу

Говорится, что в дежурную часть Ленинского РУВД обратилась семейная пара минчан. Они сообщили про кражу рюкзака, который был оставлен без присмотра у подъезда жилого дома. Установлено, что во время подготовки к поездке на дачу, женщина временно оставила на скамейке рюкзак мужа, чтобы освободить место в багажнике авто.