В Минске супруги остались без ноутбуков, пакуя в автомобиль рассаду на дачу. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Пока минчане паковали рассаду на дачу — вор унес рюкзак с техникой», — отметили в сообщении.
Говорится, что в дежурную часть Ленинского РУВД обратилась семейная пара минчан. Они сообщили про кражу рюкзака, который был оставлен без присмотра у подъезда жилого дома. Установлено, что во время подготовки к поездке на дачу, женщина временно оставила на скамейке рюкзак мужа, чтобы освободить место в багажнике авто.
«В рюкзаке находились ценные вещи: ноутбук и два жёстких диска. Когда супруги вернулись, рюкзака на месте уже не было», — рассказали в милиции.
Сотрудники милиции установили, что к краже рюкзака причастен 50-летний житель Минска. Мужчина признался, что часть украденного имущества обменял на алкоголь. Также фигурант добавил, что жесткие диски просто выбросил, так как они не представляли для него ценности. Заведено уголовное дело.
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