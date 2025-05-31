В Курской области при атаке ВСУ пострадали женщина и четырехлетний ребенок

Он так же отметил, что в результате удара по территории агрофирмы ранения получили жители соседних домов. В Рыльской ЦРБ их осмотрели врачи: у 48-летнего мужчины минно-взрывная травма, рваная рана правого плеча, у 42-летнего мужчины — также минно-взрывная травма, ушибленно-резаная рана теменной области и ушиб носа.