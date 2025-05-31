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В Курской области при атаке ВСУ пострадали женщина и четырехлетний ребенок

КУРСК, 31 мая — РИА Новости. Ещё двое пострадавших в результате атаки ВСУ на Рыльский район Курской области обратились к медикам, это мама и ее четырехлетняя дочь, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Источник: © РИА Новости

«У 4-летней девочки ушиб и ссадины правого коленного сустава, акубаротравма правого уха. У 37-летней женщины ушиб правого локтевого сустава, легкие ранения голеностопа. Обе отпущены на амбулаторное лечение», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он так же отметил, что в результате удара по территории агрофирмы ранения получили жители соседних домов. В Рыльской ЦРБ их осмотрели врачи: у 48-летнего мужчины минно-взрывная травма, рваная рана правого плеча, у 42-летнего мужчины — также минно-взрывная травма, ушибленно-резаная рана теменной области и ушиб носа.

«К счастью, их жизни ничего не угрожает: после оказания медицинской помощи они отпущены на амбулаторное лечение», — отметил врио главы региона.