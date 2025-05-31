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В Коми тепловоз и вагоны со щебнем сошли с рельсов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Тепловоз и два вагона со щебнем сошли с рельсов на путях необщего пользования на станции Човью в республике Коми, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Источник: © РИА Новости

«Тридцать первого мая… на станции Човью Северной железной дороги с рельсов сошли тепловоз и два вагона с щебнем. Инцидент произошел на железнодорожном пути необщего пользования», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается, никто не пострадал, груз не утрачен. В связи с инцидентом задержка поезда № 97 Санкт-Петербург — Сыктывкар составила 23 минуты.

В настоящее время восстановительные работы завершены.

Сыктывкарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.