В Коми тепловоз и вагоны со щебнем сошли с рельсов

«Тридцать первого мая… на станции Човью Северной железной дороги с рельсов сошли тепловоз и два вагона с щебнем. Инцидент произошел на железнодорожном пути необщего пользования», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается, никто не пострадал, груз не утрачен. В связи с инцидентом задержка поезда № 97 Санкт-Петербург — Сыктывкар составила 23 минуты.
В настоящее время восстановительные работы завершены.
Сыктывкарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.