Две девочки погибли на заброшенной скотобойне под Петербургом

Две школьницы погибли в деревне Терпилицы Волосовского района, что в Ленинградской области. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», трагедия произошла 31 мая. Тела 11 и 12-летней девочек нашли на заброшенной скотобойне. Дети оказались придавлены бетонной плитой, которая обрушилась на головы школьницы.
— Девочки пошли гулять и забрели на заброшенный объект, — сообщил источник в правоохранительных органах. — Брат направился на поиски и вскоре заметил ногу сестры, торчащую из-под бетонной плиты. На девочек упала стена.
Сообщается, что по факту гибели двух детей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).
Как ранее рассказывала «КП-Петербург», в Северной столице обнаружено тело 18-летней девушки. Предположительно ее несколько раз ударил ножом жених, который после этого сам позвонил в полицию.