В Башкирии два человека утонули в реках

В водоемах Башкирии за минувшие сутки погибли два человека. О трагедиях сообщили в МЧС республики.
По информации ведомства, первый несчастный случай произошел около села Райманово в Туймазинском районе. Там спасатели вытащили тело женщины из реки Усень. Ее личность устанавливается.
Вторым погибшим оказался 58-летний мужчина. Его тело нашли в Белой в Благовещенском районе.
По обоим фактам начато разбирательство. Следователям предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.
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