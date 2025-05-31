В Красногорске произошел пожар на территории производственного здания

«Поступило сообщение о пожаре на территории производственного здания “Колесник” по адресу: п. Новый, вл. 1. По прибытии пожарных установлено, что горит металлический ангар на площади 900 “квадратов”, а также резиновая крошка на открытой территории (площадь возгорания уточняется)», — говорится в сообщении. Информации о пострадавших не поступало.