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В Красногорске произошел пожар на территории производственного здания

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Ангар и резиновая крошка загорелись на территории производственного здания «Колесник» в Красногорске, площадь возгорания составляет 4 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Поступило сообщение о пожаре на территории производственного здания “Колесник” по адресу: п. Новый, вл. 1. По прибытии пожарных установлено, что горит металлический ангар на площади 900 “квадратов”, а также резиновая крошка на открытой территории (площадь возгорания уточняется)», — говорится в сообщении. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в оперативных службах сообщили, что пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Позже в МЧС сообщили, что площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м.