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В Ростовской области 13-летний подросток на квадроцикле сбил 10-летнюю девочку

В Новошахтинске школьница попала в больницу, сбитая подростком на квадроцикле.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 31 мая, в Новошахтинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. По предварительным данным отдела пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области, 13-летний подросток, управляя квадроциклом, сбил 10-летнюю девочку, которая в момент происшествия шла по грунтовой дороге на улице Гоголя.

— Инцидент произошел в 12:25. Пострадавшая школьница была немедленно доставлена в медицинское учреждение с полученными травмами. В настоящее время сотрудники полиции тщательно устанавливают все обстоятельства случившегося, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Полицейские не устают напоминать родителям о необходимости усиленного контроля за детьми. Нельзя пускать несовершеннолетних за руль.

Напомним, днем ранее на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе погибла 50-летняя мотоциклистка. По предварительным данным, женщина потеряла управление, и из-за этого мотоцикл перевернулся. От сильного удара водитель погибла на месте.

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