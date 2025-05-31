В Ростовской области 13-летний подросток на квадроцикле сбил 10-летнюю девочку

В субботу, 31 мая, в Новошахтинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. По предварительным данным отдела пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области, 13-летний подросток, управляя квадроциклом, сбил 10-летнюю девочку, которая в момент происшествия шла по грунтовой дороге на улице Гоголя.