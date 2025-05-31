МВД: Убивший девушку мужчина ранил и ее спутника на остановке в Москве

Молодой человек, убивший девушку на остановке в Бескудниковском проезде в Москве, также ранил ее спутника. Об этом в субботу, 31 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
— Полицейскими на месте происшествия установлено, что у одного из домов на Бескудниковском проезде к молодому человеку и его девушке подбежал неизвестный, который нанес мужчине ножевые ранения и причинил смертельные травмы его спутнице 2007 года рождения. После, нападавший 2007 года рождения, совершил суицид, — говорится в сообщении.
В правоохранительных органах уточнили, что у раненого был аэрозольный пистолет, которым он пытался защититься. На месте случившегося работает следственно оперативная группа УВД САО ГУ МВД России по Москве, передает сайт ведомства.
Убитая девушка и ее спутник ранее не обращались в полицию с заявлениями, в том числе об угрозах, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Об инциденте стало известно 31 мая — СМИ сообщили, что на остановке у школы на Бескудниковском бульваре произошла стрельба, в результате которой погибли парень и несовершеннолетняя девушка.
Позднее в столичной прокуратуре уточнили, что молодой человек увидел в сквере на Бескудниковском бульваре бывшую девушку, 17-летнюю Ксению, с другим парнем, приревновал и напал на нее с ножом, а потом совершил суицид. По данным ведомства, мужчина ударил девушку ножом несколько раз, она скончалась на месте от полученных ран. Прокуратура возбуждила уголовное дело об убийстве.