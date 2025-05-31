МВД: Убивший девушку мужчина ранил и ее спутника на остановке в Москве

Позднее в столичной прокуратуре уточнили, что молодой человек увидел в сквере на Бескудниковском бульваре бывшую девушку, 17-летнюю Ксению, с другим парнем, приревновал и напал на нее с ножом, а потом совершил суицид. По данным ведомства, мужчина ударил девушку ножом несколько раз, она скончалась на месте от полученных ран. Прокуратура возбуждила уголовное дело об убийстве.