На этапе чемпионата России по ралли погиб штурман

Уроженец Ижевска Никита Северюхин получил звание мастера спорта РФ в этом году. Известно, что нагрудный значок и удостоверение ему лично в коне февраля вручил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в ходе рабочей поездки в Удмуртию.