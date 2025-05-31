На этапе чемпионата России по ралли погиб штурман

Мастер спорта РФ по автоспорту штурман Никита Северюхин погиб в результате аварии в Псковской области на этапе чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы».
Трагедия произошла после вылета авто с трассы на четвертом спецучастке гонки. Северюхин выступал в экипаже № 35. Пилот Константин Тарасов не пострадал.
Руководство гонки совместно с промоутером чемпионата и представителями команд после инцидента решило остановить ралли «Пушкинские Горы» — 2025 и отменить оставшиеся спецучастки.
Уроженец Ижевска Никита Северюхин получил звание мастера спорта РФ в этом году. Известно, что нагрудный значок и удостоверение ему лично в коне февраля вручил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в ходе рабочей поездки в Удмуртию.