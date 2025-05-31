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На этапе чемпионата России по ралли погиб штурман

Мастер спорта РФ по автоспорту штурман Никита Северюхин погиб в результате аварии в Псковской области на этапе чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы».

Мастер спорта РФ по автоспорту штурман Никита Северюхин погиб в результате аварии в Псковской области на этапе чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы».

Трагедия произошла после вылета авто с трассы на четвертом спецучастке гонки. Северюхин выступал в экипаже № 35. Пилот Константин Тарасов не пострадал.

Руководство гонки совместно с промоутером чемпионата и представителями команд после инцидента решило остановить ралли «Пушкинские Горы» — 2025 и отменить оставшиеся спецучастки.

Уроженец Ижевска Никита Северюхин получил звание мастера спорта РФ в этом году. Известно, что нагрудный значок и удостоверение ему лично в коне февраля вручил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в ходе рабочей поездки в Удмуртию.