В Красногорске произошел пожар на предприятии по выпуску резиновой обуви

На предприятии «Колесник» по выпуску резиновой продукции в поселке Новый в городском округе Красногорск в Подмосковье произошел пожар. Об этом сообщили в оперслужбах.
Как уточняет Mash, черные клубы дыма можно разглядеть из разных районов столицы.
Отмечается, что горят два ангара и резиновая крошка на улице. На данный момент огонь охватил 4 тыс. квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье пожар на строительном рынке охватил 400 кв. метров. К борьбе с распространением огня привлекли 25 человек и 5 единиц техники.