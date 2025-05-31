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В Красногорске произошел пожар на предприятии по выпуску резиновой обуви

Площадь пожара в здании предприятия «Колесник» составляет 4 тыс. квадратных метров.

Источник: Аргументы и факты

На предприятии «Колесник» по выпуску резиновой продукции в поселке Новый в городском округе Красногорск в Подмосковье произошел пожар. Об этом сообщили в оперслужбах.

Как уточняет Mash, черные клубы дыма можно разглядеть из разных районов столицы.

Отмечается, что горят два ангара и резиновая крошка на улице. На данный момент огонь охватил 4 тыс. квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пожар на строительном рынке охватил 400 кв. метров. К борьбе с распространением огня привлекли 25 человек и 5 единиц техники.