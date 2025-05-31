Водитель мусоровоза умер на кладбище от удара током

53-летний водитель погиб в результате поражения электротоком в селе Бронница Новгородского района. Погибший, по предварительным данным, выполнял работы по вывозу мусора с территории кладбища в указанном селе. Во время погрузки кузов грузовика приблизился к высоковольтной линии электропередачи — водитель получил удар током, вследствие чего скончался на месте.