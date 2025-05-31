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Водитель мусоровоза умер на кладбище от удара током

В Новгородской области водитель грузовика при вывозе мусора с кладбища приблизился к высоковольтной линии электропередачи и получил удар током.

В Новгородской области водитель грузовика при вывозе мусора с кладбища приблизился к высоковольтной линии электропередачи и получил удар током. Мужчина умер на месте происшествия, информирует пресс-служба СУСК по региону. Проводится проверка.

53-летний водитель погиб в результате поражения электротоком в селе Бронница Новгородского района. Погибший, по предварительным данным, выполнял работы по вывозу мусора с территории кладбища в указанном селе. Во время погрузки кузов грузовика приблизился к высоковольтной линии электропередачи — водитель получил удар током, вследствие чего скончался на месте.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, которые ответственны за соблюдение требований по охране труда.

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