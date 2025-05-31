Водитель мусоровоза умер на кладбище от удара током в Новгородской области

«По предварительным данным, погибший выполнял работы по вывозу мусора с территории кладбища в селе Бронница. Во время погрузки, кузов автомобиля приблизился к высоковольтной линии электропередач, мужчина получил удар электрическим током, вследствие чего скончался на месте происшествия», — написал орган в своем telegram-канале. Погибшему водителю было 53 года.