В Ленобласти двух дeвочeк насмeрть задавило плитами на бывшем сeльхозпрeдприятии

В Волосовском районе Ленинградской области трагический инцидент: на двух несовершеннолетних девочек обрушились бетонные элементы заброшенной постройки. Информацию распространило региональное управление Следственного комитета через свой Telegram-канал.
По информации СК, обвал произошел приблизительно в 17:00 в деревне Терпилицы, на территории бывшего сельскохозяйственного комплекса. В связи с произошедшим инцидентом начато уголовное расследование по статье 109, часть 3 УК РФ.
По информации от «Mash на Мойке», родственники заявили об исчезновении двух школьниц, 12 и 11 лет. Девочки проводили время вместе, гуляя. К сожалению, прибывшие на место спасатели обнаружили их под обломками, не подающими признаков жизни.
Аналогичный случай произошел на этой неделе в Тогучинском районе Новосибирской области, где спасатели вызволили мужчину, оказавшегося под завалом кирпичей в заброшенном здании. Происшествие произошло 26 мая в селе Льниха. Местная жительница услышала обрушение и крики о помощи. Выяснилось, что под грудой старой кирпичной кладки находился мужчина. Женщина немедленно сообщила о случившемся в экстренные службы, которые извлекли пострадавшего и передали его медикам.