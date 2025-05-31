В Ленобласти двух дeвочeк насмeрть задавило плитами на бывшем сeльхозпрeдприятии

Аналогичный случай произошел на этой неделе в Тогучинском районе Новосибирской области, где спасатели вызволили мужчину, оказавшегося под завалом кирпичей в заброшенном здании. Происшествие произошло 26 мая в селе Льниха. Местная жительница услышала обрушение и крики о помощи. Выяснилось, что под грудой старой кирпичной кладки находился мужчина. Женщина немедленно сообщила о случившемся в экстренные службы, которые извлекли пострадавшего и передали его медикам.