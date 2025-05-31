Появилось видео масштабного пожара на заводе в Подмосковье

Ранее в Красногорске уже сообщалось о крупном пожаре на территории производственного здания «Колесник» в поселке Новый, где огонь охватил металлический ангар с резиновой продукцией и резиновую крошку на улице. По данным МЧС, угрозы для соседних строений нет, пострадавших не зафиксировано, а для ликвидации возгорания были привлечены значительные силы спасателей и техники.