Пожар, охвативший завод в Подмосковье на 4 000 квадратов, удалось заснять вблизи. Видео

Как сообщало URA.RU ранее, в подмосковном Красногорске на территории производственного здания произошел крупный пожар. Огонь охватил металлический ангар площадью 900 кв. м., в котором хранилась резиновая продукция. Позднее площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратов.