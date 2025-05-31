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Пожар, охвативший завод в Подмосковье на 4 000 квадратов, удалось заснять вблизи. Видео

Крупный пожар, который произошел в поселке Новый около Красногорска Московской области, удалось занять на видео. На кадрах видны сильные клубы дыма и масштабное горение.

Пожар возник на открытой территории в Подмосковье.

Крупный пожар, который произошел в поселке Новый около Красногорска Московской области, удалось занять на видео. На кадрах видны сильные клубы дыма и масштабное горение.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНебо в Подмосковье окрасилось в черный из-за крупного пожара: онлайн-трансляция.

На видео зафиксировано, как на территории производственного здания «Колесник» горит металлический ангар. Огонь виден на огражденной забором площадке.

Как сообщало URA.RU ранее, в подмосковном Красногорске на территории производственного здания произошел крупный пожар. Огонь охватил металлический ангар площадью 900 кв. м., в котором хранилась резиновая продукция. Позднее площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратов.