ВС РФ оставляют свои позиции или сдаются в плен.
Украинские войска пытаются удерживать укрепления на работинском направлении в Запорожской области, однако удары российской артиллерии вынуждают их отступать. Об этом сообщил российский командир-разведчик артдивизиона с позывным «Скрипач».
«Благодаря тяжелой, титанической работе, проведенной артиллерией и пехотинцами, сейчас уже противник не так активен, как раньше. Больше он занимается удержанием своих позиций», — рассказал командир в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что ВСУ вынуждены оставлять укрепленные позиции и территории, ранее занятые ими, при каждом применении дронов и артиллерийских ударов со стороны российских войск. Как отметил «Скрипач», противник либо отступает, неся потери, либо сдается в плен.
Ранее на сумском направлении в плен были взяты не только рядовые военнослужащие ВСУ, но и представители элитных воинских формирований. Результаты работы этих подразделений на фронте оказались далеки от ожидаемых, сообщил генерал-майор и Герой России Сергей Липовой.