Молодой человек устроил резню на остановке в Москве: подробности, погибшие

Юноша встретил возлюбленную с другим молодым человеком и на почве ревности напал на нее с ножом. «Молодой человек приревновал свою девушку к другому парню, с которым увидел ее. В итоге возлюбленной он нанес несколько ножевых», — говорится в сообщении telegram-канала Shot. От полученных ранений девушка скончалась на месте до приезда врачей.