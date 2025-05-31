Корреспондент URA.RU показал, что происходит на месте ЧП в Подмосковье. Фото, видео

Площадь пожара на предприятии составляет 900 квадратных метров.
В Московской области зафиксировано крупное возгорание. Вблизи Красногорска, на Новорижском шоссе, наблюдается плотный столб черного дыма. Очаг пожара находится на территории предприятия по производству резиновых изделий «Колесник». По информации экстренных служб, возгорание охватило металлический ангар производственного комплекса. Пожар активно тушат подразделения МЧС России. Общая площадь горения составляет 900 квадратных метров. На месте ЧП находится корреспондент URA.RU. Фото и видео происшествия — в нашем материале.
На Новорижском шоссе издалека заметен столб черного дыма Максим Горбачев © URA.RUДым от пожара распространился по округе Максим Горбачев © URA.RUВосемь пожарных машин и 23 спасателя сейчас ликвидируют пламя Максим Горбачев © URA.RUВ воздухе ощущается запах гари Максим Горбачев © URA.RUНа месте ЧП работают полицейские, которые регулируют движение гражданских автомобилей Максим Горбачев © URA.RU.
URA.RU также освещает пожар в Подмосковье в режиме онлайн-трансляции. По последним данным, площадь возгорания на территории производственного предприятия достигла 4000 квадратных метров.