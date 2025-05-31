Корреспондент URA.RU показал, что происходит на месте ЧП в Подмосковье. Фото, видео

В Московской области зафиксировано крупное возгорание. Вблизи Красногорска, на Новорижском шоссе, наблюдается плотный столб черного дыма. Очаг пожара находится на территории предприятия по производству резиновых изделий «Колесник». По информации экстренных служб, возгорание охватило металлический ангар производственного комплекса. Пожар активно тушат подразделения МЧС России. Общая площадь горения составляет 900 квадратных метров. На месте ЧП находится корреспондент URA.RU. Фото и видео происшествия — в нашем материале.