ХАМАС потерял главу военного крыла

В ходе удара Израиля погибли высокопоставленные представители ХАМАС (архивное фото).
В результате авиаудара Израиля по району Хан-Юнис движение ХАМАС потерял руководителя военного крыла Мухаммада Синвара. Об этом сообщила армия Израиля в соцсетях.
«Армия обороны Израиля и Агентство по безопасности Ирака опубликовали кадры с удара по подземной инфраструктуре под Европейской больницей в Хан-Юнисе, в ходе которого был ликвидирован Мохаммад Синвар», — написала пресс-служба армии в telegram-канале. Там добавили, что в ходе удара был ликвидирован командир батальона «Южный Хан-Юнис» Махди Куара.
Совместная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности (ШАБАК) была проведена 13 мая в районе Хан-Юниса. Израильские военно-воздушные силы нанесли авиационный удар.