ХАМАС потерял главу военного крыла

«Армия обороны Израиля и Агентство по безопасности Ирака опубликовали кадры с удара по подземной инфраструктуре под Европейской больницей в Хан-Юнисе, в ходе которого был ликвидирован Мохаммад Синвар», — написала пресс-служба армии в telegram-канале. Там добавили, что в ходе удара был ликвидирован командир батальона «Южный Хан-Юнис» Махди Куара.